Matthias Reim steht kurz vor Bühnencomeback

Im November wird Reim bei Ausgaben des TV-Formats in Berlin, Erfurt und Frankfurt zu sehen sein, wie der Eventveranstalter Semmel-Concerts ebenfalls bei Facebook bekannt gibt. Den Dezember widmet der «Verdammt, ich lieb' Dich»-Interpret seiner «Matthias Reim - LIVE!»-Tour, die ihn durch zahlreiche Städte in ganz Deutschland führen wird. Allerdings können nicht alle ursprünglich geplanten Termine noch in diesem Jahr stattfinden. Die Konzerte in Mannheim, Neubrandenburg, Erfurt und Zwickau wurden auf April 2023 verschoben. Tickets behalten ihre Gültigkeit.