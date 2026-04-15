Matthias Reim und Mia Julia: Duett passend zum Ballermann-Start

Matthias Reim (68) und Mia Julia (39) veröffentlichen gemeinsam die Single «Keine Freunde bleiben». Der Titel erscheint laut einem Instagram–Post am 24. April und damit passend zum «Megapark»–Opening am Ballermann auf Mallorca. Das Duett soll klassische Schlagerelemente mit der Energie des Partyschlagers zusammenbringen.
Die Zusammenarbeit geht auf eine Idee von Julian Reim (29) zurück. Matthias Reims Sohn soll nicht nur den Anstoss für den Song gegeben, sondern auch das gemeinsame Duett vorgeschlagen haben. Obwohl die Kombination der beiden Künstler zunächst überraschend wirken mag, gibt es zwischen ihnen bereits eine längere persönliche Verbindung. Mia Julia erinnert sich laut Single–Ankündigung an einen frühen Bühnenmoment aus dem Jahr 2012, als Matthias Reim ihr vor einem Auftritt mit aufmunternden Worten die Nervosität nahm.
Inhaltlich beschäftigt sich «Keine Freunde bleiben» mit dem Ende einer Beziehung. Im Mittelpunkt steht die Entscheidung, nach einer Trennung bewusst auf eine Freundschaft zu verzichten, obwohl weiterhin Gefühle vorhanden sind. Der Song erzählt von einem klaren Schnitt und von der Einsicht, dass Distanz manchmal notwendig ist, um loslassen und neu anfangen zu können. Durch die Aufteilung in zwei Perspektiven gewinnt das Stück zusätzlich an emotionaler Wirkung.
Bei Instagram liefern die beiden bereits einen Einblick in ihr Duett. «Hey, ich will keinen zweiten Versuch», singt Matthias Reim und Mia Julia fügt an: «Denn ich hab von dem ersten schon genug.» Gemeinsam stimmen sie ein: «Es ist nicht einfach, cool zu bleiben. Du gibst nach, fängst an zu weinen. Ich will einfach nicht mehr leiden. Lass uns keine Freunde bleiben.»
Albumveröffentlichung verschoben
Mit der Single liefert Matthias Reim nach «Willkommen in meiner Zukunft» zugleich den zweiten Vorab–Song seines neuen Albums «Flashback». Die Platte umfasst 15 neue Studiosongs und sollte ursprünglich bereits am 19. Juni erscheinen. Der Veröffentlichungstermin wurde inzwischen jedoch verschoben: Stattdessen ist das Album nun für den 18. September 2026 angekündigt.
Mia Julia ist für das «Megapark»–Opening ab dem 23. April auf Mallorca angekündigt. Reim wird laut «Bild»–Zeitung wegen anderer Verpflichtungen nicht dabei sein. Er hoffe, dass die beiden im Laufe des Jahres eine Gelegenheit finden, das Lied gemeinsam zu präsentieren", erklärte der Sänger.