Matthias Reim und Mia Julia: Duett passend zum Ballermann-Start

Die Zusammenarbeit geht auf eine Idee von Julian Reim (29) zurück. Matthias Reims Sohn soll nicht nur den Anstoss für den Song gegeben, sondern auch das gemeinsame Duett vorgeschlagen haben. Obwohl die Kombination der beiden Künstler zunächst überraschend wirken mag, gibt es zwischen ihnen bereits eine längere persönliche Verbindung. Mia Julia erinnert sich laut Single–Ankündigung an einen frühen Bühnenmoment aus dem Jahr 2012, als Matthias Reim ihr vor einem Auftritt mit aufmunternden Worten die Nervosität nahm.