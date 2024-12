Matthias Schweighöfer sendet späte Glückwünsche an Florian David Fitz

Dazu schreibt Schweighöfer erst auf Englisch: «Very belated Birthday wishes – sehr sehr late – to my wonderful friend Forian.» (Dt. «Sehr verspätete Geburtstagswünsche – sehr sehr spät – an meinen wunderbaren Freund Forian.») Dann fährt er auf Deutsch und halb charmant, halb uncharmant fort: «Lieber Florian, du bist 50 und somit ein halbes Jahrhundert! Das heisst offiziell, Du bist richtig alt. Siehst aber bei Weitem nicht so aus. In tiefster Liebe, Matthias».