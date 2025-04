Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Das doppelte Power-Couple

Netflix als gemeinsames Sprungbrett

Auch der Ursprung der gemeinschaftlichen Hollywood–Karriere findet sich bei Netflix. 2021 schlüpfte Schweighöfer im Prequel «Army of Thieves» nicht nur ein weiteres Mal in dieselbe Rolle wie in Zack Snyders «Army of the Dead». Er übernahm bei dem Heist–Movie sogleich das Amt des Regisseurs und durfte somit seiner besseren Hälfte Regieanweisungen erteilen. Während Schweighöfer den verschrobenen Tresorknacker Sebastian Schlencht–Wöhnert mimt, verkörpert Fee die talentierte Hackerin Korina Dominguez.