Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Das Geheimnis ihrer Liebe

Gemeinsame Interessen, bewusst die gemeinsame Zeit zu gestalten, ist für das Paar daher umso wichtiger: Beide fotografieren leidenschaftlich gern, sammeln sogar Analog–Kameras. Und sie haben ihre Lieblingsorte: «Unser erstes Date hatten wir in einer Weinbar in Prenzlauer Berg. Heute sind wir am liebsten in unserer Wohnung in Berlin, im Haus auf dem Land oder mit unserem Boot auf dem Wasser. Da sind wir frei und haben Ruhe», sagt der Schauspieler.