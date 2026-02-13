Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Erster Auftritt als Ehepaar

Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer sind seit Februar 2019 ein Paar. Gemeinsam standen sie unter anderem für den Netflix–Film «Army of Thieves» vor der Kamera, bei dem Schweighöfer auch Regie führte. Über eine mögliche Hochzeit war seit Jahren spekuliert worden. Noch im November 2022 hatte Ruby O. Fee in einem Interview mit der «Bunte» erklärt: «Wir sind nicht verlobt oder verheiratet.» Vielleicht seien sie aber am Planen, scherzte sie damals.