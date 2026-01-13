Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Promis gratulieren zur Hochzeit

Schon über 100.000 Likes binnen eines Tages sammelte ein ganz besonderer Post von Matthias Schweighöfer (44) auf Instagram. Weitere rund 45.000 Likes kamen auf dem Account seiner Partnerin Ruby O. Fee (29) hinzu. Mit dem gemeinsamen Post hatten die beiden Schauspielstars ihre Hochzeit öffentlich gemacht. «Wir haben es getan», heisst es zu einem Bild, auf dem sich das Paar ganz in Weiss gekleidet gegenseitig an den Po fasst. Beide tragen die Ringe an ihren Fingern, die in der zweiten Aufnahme aus der Nähe zu sehen sind.