Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee senden Urlaubsgrüsse aus Luxuszug

Die Strecke von Venedig nach Paris dauert rund eine Nacht: Am frühen Abend geht es los, am nächsten Tag rollt der Zug stilvoll in der französischen Hauptstadt ein. Doch dieser Luxus hat seinen Preis: Die einfachste Kategorie startet bei rund 9.000 US–Dollar (etwa 8.300 Euro) pro Person, während eine Grand Suite bis zu 26.000 US–Dollar kosten kann.