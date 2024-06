Matthias Schweighöfer würdigt Ruth Maria Kubitschek als «Grande Dame»

2013 erschien der Film «Frau Ella», in dem Kubitschek eine Seniorin spielt, die ihre alte Liebe sucht. Schweighöfer mimte den jungen Taxifahrer, der mit ihr auf den besonderen Roadtrip geht. Mehr als eine Million Zuschauer sahen den Streifen in den Kinos – und die beiden Hauptdarsteller zeigten sich in der Öffentlichkeit als enge Freunde. So liefen sie Arm in Arm über den roten Teppich bei der Premiere im Oktober 2013 in Berlin, und besuchten Hand in Hand die ZDF–Show «Wetten, dass..?». Gegenüber «Bild» äusserte sich Schweighöfer nun zu Kubitscheks Tod: «Ich denke sehr gern und voller Freude an unsere gemeinsame Arbeit bei ‹Frau Ella› zurück und behalte sie als eine Grande Dame des Schauspiels in herzlicher Erinnerung.»