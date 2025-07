Mature Minikleider: Der grosse Hingucker des Sommers

Mature Minidress: Weniger Haut, mehr Stil

Was das neue Mature Minidress auszeichnet? Die Balance. Die Schnitte zeigen viel Bein, aber wenig bis gar kein Dekolleté. Hochgeschlossene Kragen, strukturierte Schultern und cleane Silhouetten lassen das Kleid erwachsen wirken – fast schon business–tauglich. Besonders in klassischen Farben wie Schwarz, Weiss oder Navy gewinnt das Minikleid an Eleganz und Seriosität.