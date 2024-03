Maurizio Pollini ist tot: Der legendäre Pianist wurde 82 Jahre alt

Der weltberühmte italienische Pianist und Dirigent Maurizio Pollini (1942–2024) ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in seiner Geburtsstadt Mailand, wie die Mailänder Scala am Samstag, dem 23. März, unter anderem auf Instagram mitgeteilt hat. Dem Opernhaus war Pollini zeit seines Lebens eng verbunden. Hier trat er im Lauf der Jahre immer wieder auf. Eine Todesursache wird in dem Post nicht genannt.