Max George weiter in der Klinik: Sänger leidet an Herzrhythmusstörung

Max George ist Mitglied der britischen Boygroup The Wanted. Die Band feierte in den 2010er–Jahren grosse Erfolge mit Hits wie «All Time Low» und «Glad You Came». Seit 2014 legt sie eine Pause ein. 2022 starb mit Tom Parker (1988–2922) eines der fünf Bandmitglieder im Alter von nur 33 Jahren an einem Hirntumor.