Max Giesinger bei «Holiday on Ice»: «Jeder Abend ist besonders»

Die Show «Cinema of Dreams» entführt das Publikum in die Welt des Films: Drei Freunde erwecken ein verlassenes Kino zu neuem Leben und drehen dort ihre eigenen Filme. Erzählt wird von der Magie des Kinos und vom Spannungsfeld zwischen Kunst und Freundschaft. Filmgenres von Retro bis Science–Fiction erscheinen dabei nicht auf der Leinwand, sondern live auf dem Eis – begleitet von Pop– und Rock–Songs sowie gefühlvollen Balladen. Insgesamt 37 internationale Spitzenathletinnen und –athleten lassen diesen Kinozauber auf dem Eis Wirklichkeit werden.