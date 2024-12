Max Giesinger: «Wir haben verlernt, normal miteinander zu sprechen»

Mit Ihrer neuen Single «Menschen», deren Titel auch der Name des neuen Albums ist, beginnt nun das nächste Kapitel Ihrer Karriere. Was sind Ihre Pläne?

Giesinger: Mit der Platte möchte ich wieder mehr back to the roots. Alles soll schön organisch klingen. Ich will, dass die Menschen hören, dass da echte Musiker an den Instrumenten sitzen. Nächstes Jahr wird der Fokus erstmal darauf liegen, das neue Album in die Welt zu tragen. Konzerte spielen, eine grosse Tour Ende des Jahres und sicher ein paar TV–Shows.