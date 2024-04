Max Herre und Joy Denalane kündigen gemeinsames Album an

Auffällig oft schwelgten Max Herre (51) und Joy Denalane (50) in den letzten Wochen auf Instagram in alten Zeiten und liessen ihre seit 1999 (mit einer Unterbrechung) bestehende Beziehung mit vielen Fotoposts noch einmal Revue passieren. In ihrem jüngsten Post vom heutigen 22. April verrieten sie ihren Fans, was ausser purer Nostalgie noch dahinter steckte. Für den 1. November kündigten sie darin ihr erstes gemeinsames Album mit dem romantischen Titel «Alles Liebe» an.