«Max & Joy - Komm näher»: Bewegende Musik-Doku feiert Premiere

Mit rund 200 geladenen Gästen feierte Joy Denalane (51) am Mittwochabend (7. Mai) die Premiere ihrer dreiteiligen ARD–Dokumentation «Max & Joy – Komm näher» in der Astor Film Lounge in Berlin. Der ebenfalls titelgebende Max Herre (52) fehlte allerdings bei dem Event. Die Musik–Dokumentation, die ab sofort in der Mediathek zu finden ist, gibt intime Einblicke in das Leben und Wirken eines der einflussreichsten Musikerpaare Deutschlands.