«Es fällt weiterhin sehr schwer abzuschalten»

In Kitzbühel nahm Schautzer am Charity-Golfturnier der «Eagles» teil und half mit, insgesamt 130.000 Euro für den gemeinnützigen Zweck einzusammeln. «Es fällt weiterhin sehr schwer abzuschalten. Gundel fehlt mir an meiner Seite. Ich habe mein Leben umgestellt. Treffe mich mit Freunden, zu denen auch die ‹Eagles› zählen. Da bin ich gut aufgehoben und fühle mich am wohlsten», sagte der 81-Jährige der «Bild»-Zeitung am Rande des Turniers.