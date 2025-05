Max Verstappen ist erstmals Vater geworden

Max Verstappen und Kelly Piquet sind seit 2020 ein Paar. Die Schwangerschaft hatten der Red–Bull–Pilot und das Model bereits im Dezember vergangenen Jahres auf Instagram öffentlich gemacht. Allzu lange müssen die Formel–1–Fans nun aber nicht auf Verstappen verzichten: Sein Rennstall Red Bull Racing liess am Donnerstag über einen Pressesprecher verlauten, dass er bereits am Freitag an die Strecke zurückkehren werde.