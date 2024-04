«Máxima»: Serie über niederländische Königin feiert Weltpremiere

Wann die Serie des niederländischen Streamingdienstes Videoland in Deutschland gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Im Herbst teilte die deutsche Beta Film jedoch mit, dass sich RTL die Ausstrahlungsrechte gesichert hat. Damals wurde auch bekannt, dass die Dreharbeiten in den Niederlanden, Belgien, Spanien und New York stattgefunden haben.