«Máxima»: Serie über niederländische Königin läuft ab August

In den sechs Folgen soll es um Máximas frühe Jahre in Argentinien und New York gehen, bis zu ihrem neuen Leben als Königin der Niederlande. Vorab heisst es über die Serie: «Von dem Moment an, in dem Máxima an der Seite von Kronprinz Willem–Alexander erscheint, steht sie im Rampenlicht. Doch als er um ihre Hand anhält, holt sie die Vergangenheit ein...» Thematisiert werden soll in der Serie unter anderem der Skandal um Máximas Vater. Jorge Zorreguieta (1928–2017) gehörte als Minister Argentiniens Militärdiktatur an – ein Skandal, der die Hochzeit zwischen Máxima und Willem–Alexander (57) fast verhindert hätte. Das Paar heiratete dennoch 2002 und hat drei Kinder.