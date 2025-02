«Maxima»: ZDFneo zeigt königliche Lovestory im Free-TV

Internationale Produktion

Die Serie basiert auf dem Buch «Máxima Zorreguieta: Motherland» von Marcia Luyten und wurde von Millstreet Films in Koproduktion mit Beta Film und FBO produziert. Die Szenen spielen in Spanien, USA, Belgien, Argentinien und den Niederlanden, gedreht wurde in New York, Sevilla und Amsterdam. Die erste Staffel ist in mehr als 25 Länder verkauft worden, eine zweite ist bestellt.