Maximaler Abnehmerfolg von Michael Schanze: Von 198 auf 125 Kilo

Skiunfall als Ausgangspunkt des Übergewichts

Tausendsassa Schanze war früher Extremsportler. Auf dem Wasser, zu Lande und auf dem Tennisplatz war er unterwegs. Doch ein Skiunfall im Jahr 2003 setzte dem ein jähes Ende. 25 Meter stürzte er in den Bergen in die Tiefe, verletzte sich an der Wirbelsäule.