«Maxton Hall»: Die Dreharbeiten zur dritten Staffel sind abgeschlossen

Darum geht es in Staffel drei

Über die dritte Staffel der deutschen Serie heisst es vorab: «Ruby steht am Abgrund.» Sie ist vom Maxton Hall College suspendiert worden «und alles deutet darauf hin, dass ausgerechnet James Schuld an ihrem Rauswurf ist. Ein Schlag ins Gesicht, der nicht nur Rubys Traum von Oxford gefährdet, sondern auch ihre Liebe auf eine harte Zerreissprobe stellt».