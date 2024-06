«Maxton Hall»: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben begonnen

Neben den beiden Hauptdarstellern kehren unter anderem auch Sonja Weisser (21), Ben Felipe (26), Fedja van Huêt (50) und Runa Greiner (28) in ihre Rollen zurück. Die erste Staffel der Buchverfilmung startete am 9. Mai bei Prime Video und feierte einen sensationellen Erfolg. Nach Angaben der Produktion erreichte «Maxton Hall» in der Startwoche die höchsten globalen Zuschauerzahlen eines nicht–amerikanischen Original–Titels. Die Serie hat in mehr als 120 Ländern beziehungsweise Territorien den ersten Platz der Prime–Video–Charts erobert, in mehr als 50 weiteren den dritten Platz.