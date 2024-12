«Maxton Hall», «Die Zweiflers» und mehr: Deutsche Serien des Jahres

«Love Sucks»

Die ZDFneo–Vampirserie «Love Sucks» bietet ein Wiedersehen mit «Maxton Hall»–Hauptdarsteller Damian Hardung, der hier den jahrhundertealten Blutsauger Ben verkörpert. Auf einem Rummelplatz in Frankfurt am Main begegnet er der sterblichen Zelda (Havana Joy Braun), die dem fahrenden Volk angehört. Zwischen den so ungleichen Charakteren entspinnt sich eine komplizierte Liebesgeschichte.