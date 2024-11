«Maxton Hall»-Star Harriet Herbig-Matten begeistert im Naked Dress

«Mein heutiger Look ist selbst ganz untypisch für mich», verriet die Schauspielerin im Red–Carpet–Interview dem Modemagazin. Die Schauspielerin trug demnach zum allerersten Mal ein Naked Dress auf dem roten Teppich. Und von dem freizügigen Look sollten offenbar keine aufwendigen Accessoires ablenken. Herbig–Matten setzte stattdessen auf dezenten Goldschmuck in Form eines Armreifs, Rings und einer Kette. Auch ihre Haare trug die Schauspielerin lässig offen und in leichten Wellen.