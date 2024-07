«Maxton Hall»-Star Harriet Herbig-Matten: Das ist ihr Fashion-Vorbild

Auch auf den roten Teppichen ist sie ein echter Hingucker. Beim Filmfest München begeisterte sie vor Kurzem in einem weissen Maxi–Kleid mit schwarzen Trägern von Longchamp. Hingucker ihres Looks war ein transparenter Einsatz in der Körpermitte mit dem Logo der französischen Traditionsmarke. Welche Fashion–Trends die Schauspielerin aktuell am liebsten trägt und welches Accessoire bei ihr nie fehlen darf, verrät Harriet Herbig–Matten im Interview.