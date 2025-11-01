«Maxton Hall» und mehr: Die Serien-Highlights im November

In Staffel zwei muss Ruby (Harriet Herbig–Matten, 22) verkraften, von ihrem geliebten James (Damian Hardung, 27) zurückgewiesen zu werden. Denn der hat, wie alle Zuschauerinnen und Zuschauer des Finales von Staffel eins wissen, einen schweren privaten Schicksalsschlag hinter sich. «Noch nie in ihrem Leben hatte sie so starke Gefühle wie für James – und noch nie wurde sie so verletzt», heisst es in der offiziellen Handlungsbeschreibung von Staffel zwei. Doch James setzt später alles daran, Ruby wieder zurückzugewinnen. Wird sie ihm noch einmal eine Chance geben?