«Maxton Hall» und mehr: Die Serien-Highlights im November

Zuschauerinnen und Zuschauer in aller Welt verliebten sich im vergangenen Jahr in die Premiere der deutschen Serie «Maxton Hall». Jetzt geht es zurück an das Elite–College aus dem Titel. Auch Liebhaber von «Better Call Saul» sollten sich einen der Neustarts des Monats nicht entgehen lassen.
«All's Fair»: Ab 4. November bei Disney+
Alle Fans von Superstar Kim Kardashian (45) erwartet Anfang November ein besonderer Serien–Leckerbissen. Die Anwaltsshow «All's Fair» wartet mit einem beeindruckenden Star–Ensemble auf, das von der ehemaligen Influencer–Königin angeführt wird.
In der Serie von «American Horror Story»–Schöpfer Ryan Murphy (59) geht es um ein Team von Scheidungsanwältinnen, die ihre Klientinnen bei hochkarätigen Trennungen auf brillante Art unterstützen. Neben Kardashian spielen Leinwand–Legende Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts und die gerade erst in «One Battle After Another» zu bewundernde Teyana Taylor mit. Gastrollen übernehmen unter anderem Jessica Simpson, Brooke Shields und Jennifer Jason Leigh. «All's Fair» verspricht beste Unterhaltung und Glamour pur.
«Pluribus – Glück ist ansteckend»: Ab 7. November auf Apple TV
Am 7. November erscheint auf dem gerade erst umbenannten Streamingdienst Apple TV (künftig ohne das «+») die Sci–Fi–Serie «Glück ist ansteckend» (Originaltitel: «Pluribus»). Hinter der neunteiligen neuen Show steckt als Macher «Breaking Bad»– und «Better Call Saul»–Schöpfer Vince Gilligan (58). Die aus «Better Call Saul» bekannte Schauspielerin Rhea Seehorn (spielte dort Anwältin Kim Wexler, 53) übernimmt die Hauptrolle.
Mehr müssen Fans dieser beiden ikonischen Serien aus dem «Breaking Bad»–Franchise im Grunde über «Pluribus – Glück ist ansteckend» nicht wissen. Und viel mehr Informationen gibt der Streamingdienst Apple TV derzeit auch in seiner Handlungsbeschreibung und den bislang erschienenen Trailern nicht heraus. Das ist auch gut so, sollte doch jeder Zuschauer und jede Zuschauerin diese faszinierende neue Serie selbst erleben, ohne vorher gespoilert worden zu sein.
Eine zweite Staffel von «Pluribus» ist übrigens auch bereits bestätigt.
«Maxton Hall – Die Welt zwischen uns»: Ab 7. November bei Prime Video
Ebenfalls am 7. November kehrt mit gleich drei der sechs Folgen aus Staffel zwei «Maxton Hall – Die Welt zwischen uns» auf die Bildschirme von Prime Video zurück. Die Premierenausgabe der deutschen Serie, die am fiktiven englischen Elite–College Maxton Hall spielt, erwies sich bekanntermassen im vergangenen Jahr als erfolgreichster nicht aus den USA stammender Serienstart der bisherigen Geschichte von Amazons Streamingdienst.
In Staffel zwei muss Ruby (Harriet Herbig–Matten, 22) verkraften, von ihrem geliebten James (Damian Hardung, 27) zurückgewiesen zu werden. Denn der hat, wie alle Zuschauerinnen und Zuschauer des Finales von Staffel eins wissen, einen schweren privaten Schicksalsschlag hinter sich. «Noch nie in ihrem Leben hatte sie so starke Gefühle wie für James – und noch nie wurde sie so verletzt», heisst es in der offiziellen Handlungsbeschreibung von Staffel zwei. Doch James setzt später alles daran, Ruby wieder zurückzugewinnen. Wird sie ihm noch einmal eine Chance geben?
«Maxton Hall» wird auch mit einer dritten Staffel zurückkehren, wie Amazon bereits bestätigt hat.
«Stranger Things»: Ab 27. November auf Netflix
Zahlreiche Fans warten auf das Finale der epischen Netflix–Serie «Stranger Things», die vor nunmehr neun Jahren wesentlich zum Erfolg des damals verhältnismässig neuen Streamingdienstes beigetragen hatte.
Doch Ende November erscheinen zunächst nur vier Folgen auf einen Schlag. Am 26. Dezember folgen drei weitere Episoden. Am 1. Januar 2026 kommt dann das Serienfinale.
In Staffel fünf, das steht vorab bereits fest, soll alles noch einmal eine Nummer grösser und gigantischer werden. Dier Serienmacher und Stars stellen eine epische Endschlacht gegen Bösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower, 36) in Aussicht, Action, gewaltige Effekte und selbstverständlich grosse Emotionen.
Aus dem Cast der Jungdarsteller, die mittlerweile zu jungen Erwachsenen geworden sind, kehren alle bekannten Gesichter rund um Millie Bobby Brown (spielt Elfi, 21), Finn Wolfhard (Mike, 22), Gaten Matarazzo (Dustin, 23) und Co. zurück. Neu zur Besetzung stösst für das Finale «Terminator»–Star Linda Hamilton (69).