«Maxton Hall» und mehr: Diese deutschen Serienhighlights stehen an

Erfolgsserie «Oderbruch» geht weiter

Mit «Oderbruch 2» setzt die ARD 2026 ihre erfolgreiche Serie fort – mit einer erneut düsteren Staffel und einer Geschichte, die tiefer in den Vampir–Mythos führt. Die gejagten Geschwister Maggie und Kai sind seit den unheimlichen Serienmorden der ersten Staffel auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit und dem gefährlichen Strigoi–Orden. Während Maggie um ihre Familie kämpft, nimmt Ex–Polizist Stanislaw Zajak eigenmächtig die Ermittlungen wieder auf – der ungelöste Fall lässt ihn nicht los.