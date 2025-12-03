Maxx Morando: Das ist der Verlobte von Miley Cyrus

Paar lernte sich bei einem Blind Date kennen

Obwohl sie selten über ihr Privatleben und ihre Beziehung spricht, gab Miley Cyrus der britischen «Vogue» einen kleinen Einblick in ihr erstes Treffen mit Maxx Morando, mit dem sie seit 2021 liiert sein soll. «Wir haben uns auf einem Blind Date kennengelernt. Also zumindest war es für mich eines. Für ihn nicht so wirklich», sagte sie.