«Mayfair Witches»: Atmosphärische Horrorserie startet in Deutschland

Fesselnde Südstaaten-Atmosphäre

Nach dem Handlungsbeginn in San Francisco wechselt die Serie «Mayfair Witches» rasch in die legendäre Südstaaten-Metropole New Orleans. Hier erleben die Zuschauer ausschweifende Feste in weitläufigen, verfallenden Villen und extravagante nächtliche Begräbnisprozessionen, während die Figur Rowan nach und nach ihre Kräfte entdeckt. Der Schönheit und Verführungskraft der Stadt an der Mündung des Mississippi erliegt so letztlich nicht nur die Hauptfigur von «Mayfair Witches».