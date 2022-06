«Ich habe Covid. Ich mache mir jetzt Tee». Mit diesen trockenen Worten kündigt Mayim Bialik (46) ein Video auf Instagram an. Dass sie geimpft und geboostert ist, deutet sie mit entsprechenden Hashtags an. Als Bialik 2021 die Moderation der Quizshow «Jeopardy!» übernahm, hatte es einen kleinen Skandal gegeben. In früheren Interviews hatte die studierte Neurowissenschaftlerin ihre Skepsis gegenüber Impfungen geäussert