«McLeods Töchter»-Star Rachael Carpani stirbt mit 45 Jahren

Beruflicher und persönlicher Erfolg mit «McLeods Töchter»

Rachael Carpani kam am 24. August 1980 als Tochter einer Australierin und eines Italieners in Sydney zur Welt. Bekannt wurde sie mit der australischen Serie «McLeods Töchter», die auch in Deutschland erfolgreich lief. Von 2001 bis 2009 spielte sie als Jodi Fountain eine der titelgebenden Schwestern, die sich auf einer Farm durchschlagen.