MDR strahlt Disney+-Serie «Sam - Ein Sachse» im September aus

Grimme–Preis für «Sam – Ein Sachse»

Der Inhalt der UFA–Produktion basiert auf wahren Ereignissen und handelt vom ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland in den frühen 1990er–Jahren sowie dessen Aufstieg und Fall. Es geht um Sams verzweifelte Suche nach Heimat sowie seinen Kampf um Anerkennung und Gerechtigkeit. In den turbulenten Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung wird Sam zum Medienstar – und schliesslich zum Kriminellen.