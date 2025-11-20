Meal-Prep für den Winter: So bleibt man warm und stressfrei satt

Wenn es draussen klirrend kalt ist, verbraucht der Körper mehr Energie, um warm zu bleiben. Deshalb steigt der Appetit auf sättigende Gerichte, die langsam Energie freisetzen, den Blutzuckerspiegel stabil halten und gleichzeitig von innen wärmen. Doch genau dann fehlt im Alltag oft die Zeit zum Kochen. Meal–Prep macht es einfacher, genau solche Gerichte griffbereit zu haben: Eintöpfe, Ofengemüse, proteinreiche Beilagen und wärmende Gewürzgerichte, die sich hervorragend vorkochen lassen.