Meal Prep: Kostengünstig und lecker vorbereitet

Zubereitung: Quinoa in Wasser kochen, bis sie gar ist. Das Gemüse vorbereiten und in einer Pfanne leicht anbraten. Quinoa und Gemüse vermengen. Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut mischen. In Portionen aufteilen und in luftdichten Behältern im Kühlschrank aufbewahren.