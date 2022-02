Posthumer Erfolg in den Album-Charts

Meat Loaf: «Bat Out of Hell» steigt nach seinem Tod so hoch wie nie

«Bat Out of Hell» ist bereits eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Nach dem Tod von Meat Loaf steigt es nochmal in die US-Charts ein. Und klettert darin auf einen so hohen Platz wie noch nie.