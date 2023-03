Medienmogul Rupert Murdoch hat sich mit 92 Jahren wieder verlobt

«Ich war sehr nervös», gesteht Murdoch. «Ich fürchtete mich davor, mich zu verlieben, aber ich wusste, dass diese meine letzte [Liebe] sein wird. Das ist sie auch besser. Ich bin glücklich.» Am Saint Patrick's Day habe er laut des Artikels in New York um die Hand seiner Partnerin Ann Lesley Smith (66) angehalten. «Wir freuen uns beide darauf, die zweite Hälfte unseres Lebens miteinander zu verbringen.» Die Hochzeit sei für den kommenden Spätsommer geplant.