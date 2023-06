Medikamente richtig lagern: Fünf Tipps für eine gute Hausapotheke

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, eine gut sortierte Hausapotheke zu führen. Wer plötzlich an einer Erkältung erkrankt oder sich beim Kochen in den Finger schneidet, ist dankbar, wenn der Hustensaft und das Pflaster griffbereit sind. Einige wissen jedoch nicht, wie sie ihre eigene Apotheke für zuhause am besten aufbauen - schliesslich gibt es einige Dinge, auf die man achten sollte. Mit diesen fünf Tipps gelingt die eigene Hausapotheke.