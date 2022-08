Meditieren lernen: «Jeder kann immer und jederzeit loslegen»

Dem Alltag entkommen, einmal in sich gehen und zur Ruhe kommen? Meditation wird von einigen Menschen kritisch beäugt. Denn «viele denken dabei an Esoterik, Räucherstäbchen und Schneidersitz oder setzen sich unter Druck, weil sie denken, dass sie ganz frei von Gedanken sein müssten», erklärt Kai Meinig, zertifizierter Meditationslehrer, Coach und die deutsche Stimme der Meditationsapp Headspace. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Experte, warum Skeptiker dennoch offen für Meditation sein sollten, welche Anwendungsmöglichkeiten bestehen und was die positiven Effekte sind.