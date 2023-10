Medizinisch überprüft: Hier gibt es die gruseligste Horrorfilm-Szene

Halloween ist Horrorfilm–Zeit. Wer noch nach dem richtigen Nervenkitzel sucht, kann sich von einer aktuellen Studie inspirieren lassen. Bei dem «The Science of Scare Project» trugen die Teilnehmer Geräte, die die Herzfrequenz messen. So ausgestattet sahen sie sich Gruselfilme an. Die Wissenschaftler konnten dabei ablesen, welche Filme für Angst und Aufregung sorgten. Das Team um die Forscher fand dabei heraus, dass die gruseligste Szene in «Insidious» (2010) zu sehen und der schrecklichste Film aller Zeiten «Sinister» (2012) ist.