«Medizinischer Eingriff»: Mötley Crüe verschieben Shows in Las Vegas

Unfall mit Todesfolge

Schon vor einigen Wochen sorgte Musiker Vince Neil für Schlagzeilen, als sein Privatflugzeug in einen Unfall verwickelt war, bei dem eine Person ums Leben kam. Er selbst war zu dem Zeitpunkt des Unfalls jedoch nicht an Bord der Maschine. Der Privatjet kollidierte in Scottsdale, Arizona, mit einem anderen, geparkten Flugzeug.