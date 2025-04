Medizinischer Notfall: Die Fantastischen Vier müssen Auftritt absagen

Vier Teams kämpfen um den Handball–Pokaltitel

Die Handball–Fans werden aber dennoch musikalisch unterhalten. Wie es in dem «Bild»–Zeitungsbericht weiter heisst, sei kurzfristig ein «sehr hochkarätiger» Ersatz gefunden worden. In der Kölner Lanxess–Arena findet an diesem Wochenende das sogenannte Final4–Turnier um den Pokalsieg statt. Dort duellieren sich in zwei Halbfinals am Samstag und dem Spiel um Platz drei sowie dem eigentlichen Finale am Sonntag Rekordpokalsieger THW Kiel, die Rhein–Neckar Löwen, die MT Melsungen und der Zweitligist HBW Balingen–Weilstetten.