Meg Ryan verabschiedet sich von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner

Die Leichen von Rob Reiner und seiner Frau Michele wurden am vergangenen Sonntag in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles entdeckt. Wie «People» aus einem Bericht des Los Angeles County Medical Examiner zitiert, starben beide an den Folgen mehrfacher schwerer Verletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung. Am Mittwochmorgen nahm Sohn Nick (32), der im Verdacht steht, seine Eltern getötet zu haben, erstmals an einer gerichtlichen Anhörung in Los Angeles teil. Der Termin markiert den Auftakt des Strafverfahrens, in dem Nick Reiner des Mordes an seinen Eltern angeklagt wird.