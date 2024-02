Mega-Deal für fast 100 Millionen: Rod Stewart tritt Songrechte ab

Rod Stewart steht schon seit Jahrzehnten auf der Bühne und ist einer der erfolgreichsten britischen Sänger überhaupt. Zu seinen grossen Hits gehören unter anderem die Lieder «Da Ya Think I'm Sexy?», «Maggie May» und eine Version des Sutherland–Brothers–Songs «Sailing» aus dem Jahr 1975. In einer Woche, am 23. Februar, erscheint in Zusammenarbeit mit Jools Holland (66) Stewarts neuestes Album «Swing Fever». In diesem Jahr sind auch mehrere Konzerte in Deutschland geplant. Zwischen dem 14. Mai und 28. Juni 2024 macht Stewarts «Live in Concert – One Last Time»–Tournee in Hannover, Stuttgart, Nürnberg, Mönchengladbach, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln und München Halt.