Mega-Netflix-Event: Ronda Rousey soll gegen Gina Carano kämpfen

Rousey kam auf Carano zu

«Ronda ist auf mich zugekommen und hat mir gesagt, dass es nur eine einzige Person gibt, für die sie noch einmal in den Käfig zurückkehren würde – und dass es schon immer ihr Traum gewesen sei, genau diesen Kampf gegen mich zu machen», erklärte Carano in einem Statement. Rousey habe sich zudem dafür bedankt, dass Carano ihr viele Türen geöffnet und sie respektvoll um dieses Duell gebeten habe.