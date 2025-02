Mega-Starauflauf bei der Lakers-Premiere von NBA-Star Luka Dončić

Dirk Nowitzki unterstützt Luka Dončić

Basketball–Superstar Luka Dončić war Anfang Februar völlig überraschend von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers transferiert worden. Anders als etwa beim Fussball haben die Spieler der NBA kein Mitspracherecht was die «Trades» zwischen den Mannschaften anbelangt. Der anstehende Wechsel des Slowenen liess viele Maverick–Fans bitter enttäuscht zurück – auch Dončić selbst äusserte sich in einer Pressekonferenz bedrückt: «Es waren harte Momente für mich.» Dallas sei sein Zuhause gewesen. Bei seinem Debüt in Los Angeles konnte er sich aber auf Unterstützung aus der alten Heimat freuen. Dirk Nowitzki, der von 1998 bis 2019 für Dallas spielte und inzwischen als Sonderberater tätig ist, flog extra ein, um sich das Spiel des ehemaligen Maverick–Stars anzusehen.