Megan Fox bestätigt: Verlobung mit Machine Gun Kelly aufgelöst

Gemeinsamer Urlaub in Mexiko

Megan Fox und Machine Gun Kelly hatten sich 2020 am Set des Films «Midnight in the Switchgrass» kennengelernt und wurden im selben Jahr ein Paar. 2022 folgte die Verlobung. Ein Jahr später deutete Fox mit mehreren Instagram–Posts eine Trennung an und löschte anschliessend ihren Account. Erst Anfang März 2024 wurden die beiden gemeinsam im Urlaub in Mexiko gesichtet, wie Fotos der «Daily Mail» zeigten.