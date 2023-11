Megan Fox: Dieses Tattoo muss weg

Megan Fox (37) hat verraten, welches Tattoo sie an sich überarbeiten lassen will. In der «The Drew Barrymore Show» erzählte sie, dass sie eines ihrer Tattoos nicht möge. «Es ist mein ganzer Arm, also keine grosse Sache», sagte sie sarkastisch, «aber das wird schon, den werden wir retten». Wie «People» berichtet, habe sich Fox vermutlich in den Tagen zwischen dem Auftritt und einer Buchlesung in New York am 7. November tätowieren lassen.